«Слава богу, что я не сломал ему нос!»: Иракли Пирцхалава рассказал о провокациях Михаила Гребенщикова после драки

Иракли Пирцхалава 1 октября стал гостем программы «УТРО.ТНТ» (12+) и выдал подробности его конфликта с коллегой по «Фабрике звёзд» Михаилом Гребенщековым. Певец предоставил аудиозапись, где Гребенщиков провоцирует его, называя «трусливой девочкой».

Конфликт разгорелся после футбольного матча между командами артистов Сборной Грузии и Сборной России. Сборную Грузии, за которую выступал и Иракли Пирцхалава, лишили шести очков, так как не поверили, что среди них нет профессиональных футболистов, а на поле играют артисты. Это сильно возмутило и Иракли, и остальных членов его команды. По словам автора хита «Лондон, Париж» Михаил Гребенщиков провоцировал его на конфликт и выводил на эмоции. Иракли не смог сдержаться, впрочем, никаких увечий он ему не нанёс.

«Господь уберёг! Слава богу, что я случайно не сломал ему нос или ещё каких-то увечий не нанес. Меня вратарь Сборной Грузии остановил», — признался Иракли.

Также он предоставил аудиосообщение, которое ему отправил Гребенщиков уже после конфликта.

«Я бы тебя нашел бы и сам бошку отбил. Ты просто трусливая девочка, понял», — говорит в сообщении Гребенщиков.

После сенсационных откровений Иракли рассказал о своем проекте «Назад в будущее», который он реализует с артистами, популярными в 90-х.