Сладков объяснил, почему советские знамена хранят потрепанными в отличие от фашистских

Советские знамена хранят потрепанными, поскольку бойцы Красной Армии брали их в сражения, чего не делали фашисты, написал военкор Александр Сладков в телеграм-канале.
Он поделился историей посещения фонде Музея Вооруженных сил в Москве. Там журналист обратил внимание, что немецкие знамена не лишены лоска, они были целые, чего нельзя сказать о советских. Они были пробиты и истрепаны.
Военкор спросил у руководителя фонда, почему так вышло.
Он напомнил, что в СССР расформировывали часть при утрате знамени.
Сладков добавил, что для него День флага России связан с Днём Победы.