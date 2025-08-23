Сладков объяснил, почему советские знамена хранят потрепанными в отличие от фашистских

Советские знамена хранят потрепанными, поскольку бойцы Красной Армии брали их в сражения, чего не делали фашисты, написал военкор Александр Сладков в телеграм-канале.

Он поделился историей посещения фонде Музея Вооруженных сил в Москве. Там журналист обратил внимание, что немецкие знамена не лишены лоска, они были целые, чего нельзя сказать о советских. Они были пробиты и истрепаны.

Военкор спросил у руководителя фонда, почему так вышло.

«Я говорю, а что же такое? Что же наши — в таком состоянии, фашистские — в таком? Она ответила, что они в бой их не брали. Мы их брали в бой, по-честному, а они — нет», — отметил Сладков.

Он напомнил, что в СССР расформировывали часть при утрате знамени.

Сладков добавил, что для него День флага России связан с Днём Победы.