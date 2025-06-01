Военный корреспондент Александр Сладков, комментируя в телеграм-канале крушение поезда Климов — Москва в Брянской области, выразил надежду, что в ближайшее время одним мостом на Украине станет меньше.
Инцидент произошел накануне вечером. В результате обрушения автомобильного моста с рельс сошли локомотив и вагоны. Известно о семи погибших, еще 66 человек пострадали. Власти региона подчеркнули, что причиной случившегося стал подрыв.
По его мнению, подобными действиями противник хотел спровоцировать Россию на ответные действия накануне переговоров.
Сладков добавил, что российские войска бьют сугубо по военным целям.
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