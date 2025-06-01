Военный корреспондент Александр Сладков, комментируя в телеграм-канале крушение поезда Климов — Москва в Брянской области, выразил надежду, что в ближайшее время одним мостом на Украине станет меньше.

Инцидент произошел накануне вечером. В результате обрушения автомобильного моста с рельс сошли локомотив и вагоны. Известно о семи погибших, еще 66 человек пострадали. Власти региона подчеркнули, что причиной случившегося стал подрыв.

«Рвануть электричку с детьми это не великая диверсионная доблесть. Но я очень надеюсь, что одним украинским мостом будет меньше. В нужный для нас момент», — отметил Сладков.

По его мнению, подобными действиями противник хотел спровоцировать Россию на ответные действия накануне переговоров.

Сладков добавил, что российские войска бьют сугубо по военным целям.