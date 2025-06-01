Воскресенье, 1 июня, 2025
20.4 C
Рязань
Новости России

Сладков о трагедии под Брянском: надеюсь одним мостом на Украине будет меньше

powder
Freepik AI
Новости России

Сладков о трагедии под Брянском: надеюсь одним мостом на Украине будет меньше

powder

Военный корреспондент Александр Сладков, комментируя в телеграм-канале крушение поезда Климов — Москва в Брянской области, выразил надежду, что в ближайшее время одним мостом на Украине станет меньше.

Инцидент произошел накануне вечером. В результате обрушения автомобильного моста с рельс сошли локомотив и вагоны. Известно о семи погибших, еще 66 человек пострадали. Власти региона подчеркнули, что причиной случившегося стал подрыв.

«Рвануть электричку с детьми это не великая диверсионная доблесть. Но я очень надеюсь, что одним украинским мостом будет меньше. В нужный для нас момент», — отметил Сладков.

По его мнению, подобными действиями противник хотел спровоцировать Россию на ответные действия накануне переговоров.

Сладков добавил, что российские войска бьют сугубо по военным целям.

Вы можете читать наши материалы в соцсетях. Подписывайтесь, чтобы не пропустить!!! ВКонтакте, Telegram, Дзен, Одноклассники

Самые читаемые материалы

Новости России

Российские туристы на Мальдивах забили тревогу из-за нового вируса чикунгунья

Туристы из России жалуются на распространение на Мальдивах нового...
Новости России

Мать умирала под плач своих детей на борту самолета в Сочи

Во время авиарейса Екатеринбург - Сочи умерла 42-летняя многодетная...
Новости России

Baza узнала детали смерти изнасилованной артистки ансамбля МВД

Артистка ансамбля «Песни и танца — Горница» МВД, которая...
Новости России

Армия России начала использовать боевые лазеры в зоне СВО

Боевые лазеры используются для уничтожения вражеских беспилотников. Этот процесс показан на видео. 
Новости России

Коц задал неудобный вопрос после крушения поездов в Брянской и Курской областях

Крушение поездов в Брянской и Курской областях обнажило пробел...

Последние новости

Происшествия

Мужчина устроил концерт на козырьке дома в центре Рязани

Мужчину задержали сотрудники полиции.
Спорт

Сборная Рязанского района по футболу одержала победу в первом туре чемпионата области

В первом туре рязанские футболисты встречалась с командой Клепиковского района «Локомотив».
Погода

Какая погода ждёт рязанцев в начале лета, пойдут ли грибы

Начало лета в средней полосе европейской части России, включая Рязанскую область, обещает быть спокойным и комфортным.
Происшествия

Мужчина сломал бедро после падения с высоты в Рязани

Мужчина упал с третьего этажа. Пострадавшего доставили в Рязанскую ОКБ.
Общество

Байкеры открыли новый мотосезон в Пронском Спасо-Преображенском мужском монастыре

В мотобратствах есть батюшки русской православной церкви, есть работники банков, представители силовых ведомств.
Интересное

Финансовый гороскоп на июнь: какие знаки зодиака ждут перемены

Профессиональный астролог Лариса Богучарская рассказала, какие знаки зодиака в июне испытают самые заметные жизненные перемены.
Новости Касимова

В Касимовском округе ведется борьба с опасным борщевиком Сосновского

Жидкость, которая содержится в тканях растения, вызывает сильные и долго не заживающие ожоги на коже.
Новости России

Выпускница из Петербурга удивила россиян откровенным нарядом на последний звонок

Выпускница одной из школ Калининского района Санкт-Петербурга удивила россиян слишком...