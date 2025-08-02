Сквозной проезд на улице Павлова временно открыт в Рязани

В Рязани временно открыто движение для частного транспорта по улице Павлова со стороны улицы Семинарской. Об этом сообщает администрация города.

Схема организации дорожного движения изменена на время проведения работ по капитальному ремонту теплотрассы на Первомайском проспекте. У музея-усадьбы академика И.П. Павлова убрали вазоны, препятствующие проезду автомобилей.

Напоминаем, что на Первомайском проспекте от пересечения с улицей Павлова до пересечения с улицей Сенной движение для частных автомобилей закрыто. На участке действует выделенная полоса для общественного транспорта.

Жителей города просят соблюдать меры безопасности и правила дорожного движения в зоне проведения ремонтных работ.