Сквер у «Дома художника» планируют благоустроить за 3,75 млн рублей

В Рязани планируют благоустроить сквер у памятника Григорию Петрову, который расположен на Первомайском проспекте. Соответствующая документация опубликована на портале госзакупок.

Управление энергетики и ЖКХ городской администрации объявило конкурс на выполнение работ. Начальная стоимость контракта составляет 3,75 млн рублей.

В рамках благоустройства в сквере будет уложена декоративная бетонная тротуарная плитка и установлены новые бортовые камни. Также планируется высадка гортензий и декоративных кустарников.

Работы должны быть завершены до 1 декабря 2025 года.