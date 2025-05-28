Сквер для молодежи планируют создать в Рязанской области

Межведомственная комиссия 28 мая поддержала проект из Ряжска «Детский парк «Орлёнок»», который предусматривает создание в сквере на площади Свободы пространства для молодёжи. Об этом сообщает Главархитектура Рязанской области.

Раньше на месте Детского парка располагалась Покровская церковь, давшая название улице. В советское время храм разобрали, а на его месте разбили «Городской детский парк». С 1964 по 1991 в парке располагался Дом пионеров, затем Дом творчества школьников, а с 2022 года — ЗАГС.

Рядом с территорией проектирования расположен дом, в котором родился и жил советский певец Окаёмов Александр Иванович (1905–1943 гг.) — первый исполнитель песни «Орлёнок» в эфире всесоюзного радио в 1936 году. Он был сыном ряжского священника, служившего в церкви Покрова Пресвятой Богородицы, располагавшейся на месте парка. Эти факторы привели к появлению концепции Детского парка «Орлёнок» — пространства для молодёжи всех возрастов.

Для проектирования общественного пространства для детей и подростков архитекторы обратились непосредственно к целевой аудитории:

воркшоп с учениками ряжской детской художественной школы по разработке уникальных малых архитектурных форм для детской площадки для самых маленьких; проектная сессия с активистами Движения Первых, на которой была придумана идея открытого павильона для проведения мероприятий, стилизованного под логотип Движения; идеи, которые предложили дети на разных форматах встреч:

большая площадка для подвижных игр для детей разного возраста, включая детскую канатную дорогу (zip-line), спортивную «коробку», столы для настольного тенниса и другое оборудование;

плоскостной фонтан с зоной отдыха в виде больших речных камней. Если проект получит поддержку федеральных экспертов, он будет реализован в 2026 году.