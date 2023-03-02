Скульптуру «Русалочки» в Копенгагене окрасили в цвета российского флага

В Копенгагене неизвестные окрасили памятник героине сказки Андерсена «Русалочка» в цвета российского флага. Об этом сообщает Telegram канал «Российская газета. Новости» со ссылкой на Ekstra Bladet.

Фото триколора сделано журналистами в 7 утра 2 марта по местному времени (это около 9 утра по Москве).

В полиции редакции газеты пояснили, что правоохранительным органам ничего об этом инциденте неизвестно.

Автор «Русалочки» – датский скульптор Эдвард Эриксен. Моделью выступила его жена Элине. Ранее статую подарил городу пивовар Карл Якобсен – сын основателя пивоваренной компании «Карлсберг». В 1913 году памятник установили в прибрежном районе Копенгагена Лангелиние. С тех пор он является одним из символов города.