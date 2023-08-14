Скульптуру «Профессор и студенты» установили у политеха в Рязани

На улице Ленина в Рязани, рядом со зданием политехнического института установили скульптуру «Профессор и студенты» из серии «Грибы с глазами», пишут «Рязанские ведомости».

Профессор — гриб подосиновик, читает лекцию студентам-вешенкам. Бронзовую композицию сделали скульпторы Полина и Василий Горбуновы. Установлены грибы на массивный декоративный валун.

Изначально фигуру собирались установить перед зданием РГУ на улице Свободы, рядом со старинным дубом. Однако пешеходный туристический маршрут потребовал смены локации, отмечает издание. Кроме того, территория РГУ по выходным закрывается, а площадка возле бывшего кафе «Снежинка» доступна для прохожих.