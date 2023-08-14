Понедельник, 14 августа, 2023
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Скульптуру «Профессор и студенты» установили у политеха в Рязани

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Фото: Дмитрий Соколов, «Рязанские ведомости»

На улице Ленина в Рязани, рядом со зданием политехнического института установили скульптуру «Профессор и студенты» из серии «Грибы с глазами», пишут «Рязанские ведомости».

Профессор — гриб подосиновик, читает лекцию студентам-вешенкам. Бронзовую композицию сделали скульпторы Полина и Василий Горбуновы. Установлены грибы на массивный декоративный валун.

Изначально фигуру собирались установить перед зданием РГУ на улице Свободы, рядом со старинным дубом. Однако пешеходный туристический маршрут потребовал смены локации, отмечает издание. Кроме того, территория РГУ по выходным закрывается, а площадка возле бывшего кафе «Снежинка» доступна для прохожих.

Скульптуру «Профессор и студенты» установили у политеха в Рязани
Скульптуру «Профессор и студенты» установили у политеха в Рязани
Фото: Дмитрий Соколов, «Рязанские ведомости»

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