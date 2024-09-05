Четверг, 5 сентября, 2024

Скотт Риттер назвал способ сохранить Украину как страну

Автор: Алексей Самохин

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Изображение от Freepik

Скотт Риттер, бывший американский разведчик, выразил мнение, что лучшим исходом конфликта для Украины было бы формирование в Киеве пророссийского правительства. Он поделился своими мыслями в интервью для YouTube-канала Dialogue Works, пишет «Московский комсомолец».

По мнению аналитика, если не будет сформировано пророссийское правительство, Украина перестанет существовать как современное государство.

«Вероятно, это её будущее, и это лучшее, на что она может надеяться», — подчеркнул разведчик.

Ранее стал известен прогноз «современного Нострадамуса» из Индии о сроках окончания специальной военной операции.

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