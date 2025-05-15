Скорая спасла рязанку после неудачного удаления зуба в частной клинике

В Рязани скорая спасла женщину после неудачного удаления зуба в частной клинике за пределами региона. Об этом сообщает министерство здравоохранения области.
Жительнице Рязани 56 лет стало плохо после посещения врача-стоматолога, чем больше проходило времени, тем хуже себя чувствовала женщина. Началось сильное кровотечение. Решили вызвать скорую помощь, бригада врачей оперативно приехала на вызов.
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