Скорая спасла рязанку после неудачного удаления зуба в частной клинике

В Рязани скорая спасла женщину после неудачного удаления зуба в частной клинике за пределами региона. Об этом сообщает министерство здравоохранения области.

Жительнице Рязани 56 лет стало плохо после посещения врача-стоматолога, чем больше проходило времени, тем хуже себя чувствовала женщина. Началось сильное кровотечение. Решили вызвать скорую помощь, бригада врачей оперативно приехала на вызов.

«Сестре быстро сделали необходимые инъекции, остановили кровь, доставили в стационар. От всей души благодарю врача Татьяну Шешеневу, медбрата Степана Никольского, водителя Евгения Ламтева. Без вас неизвестно, чем бы все кончилось. Дорогие, вы спасли мою сестру», — поблагодарила врачей сестра пострадавшей.