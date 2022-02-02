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Среда, 2 февраля, 2022

Скопинским семьям вручили жилищные сертификаты

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Скопинским семьям вручили жилищные сертификаты

7info7
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16 лет на территории  Скопинского района реализуется программа «Обеспечения жильем молодых семей». Всего за это время улучшили свои жилищные условия  45 молодых семей. На эти цели было направленно порядка 20 млн руб., из которых 6 млн —   средства местного бюджета.

В районной администрации в рамках программы были вручены свидетельства на приобретение жилья трем молодым семьям Нефедовых, Давыдовых и Ермошкиных.

— Администрация помогает участникам программы, поднимая вопрос на областном уровне  и изыскивая возможности софинансирования  из средств местного бюджета. Особое внимание уделяется семьям, которые могли выбыть из состава участников программы по возрасту, — отметила начальник сектора молодежной и демографической политики администрации Юлия Лихачева.

Молодые семьи выразили искреннюю благодарность администрации района за финансовую поддержку, проявленное внимание и неравнодушие в оказании помощи в таком важном вопросе.

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