Скопинский район присоединился к всероссийской акции «Георгиевская ленточка»

В преддверии Дня Победы, 25 апреля, в селе Вослебово у памятника Воинам освободителям прошёл митинг, посвящённый старту патриотической акции. В торжественном мероприятии приняли участие первые лица муниципалитета, члены волонтёрских бригад, юнармейцы и школьники.
Присутствующим напомнили о том, что главной целью акции является стремление и желание во что бы то ни стало не дать забыть молодому поколению, какой ценой советский народ одержал Победу в самой страшной войне прошлого столетия, кем должны гордиться, о ком помнить.
В этот день представителям волонтёрских отрядов школ района были переданы комплекты георгиевских лент. А завершилось патриотическое мероприятие возложением цветов к подножию мемориала.
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