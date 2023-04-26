Скопинский район присоединился к всероссийской акции «Георгиевская ленточка»

В преддверии Дня Победы, 25 апреля, в селе Вослебово у памятника Воинам освободителям прошёл митинг, посвящённый старту патриотической акции. В торжественном мероприятии приняли участие первые лица муниципалитета, члены волонтёрских бригад, юнармейцы и школьники.

Присутствующим напомнили о том, что главной целью акции является стремление и желание во что бы то ни стало не дать забыть молодому поколению, какой ценой советский народ одержал Победу в самой страшной войне прошлого столетия, кем должны гордиться, о ком помнить.

«Сегодня георгиевская ленточка — это символ уважения и благодарности ко всем защитникам Отечества в разные исторические периоды. Это, в том числе, гордость за наших бойцов, которые сейчас достойно и успешно решают поставленные задачи по уничтожению нацизма в специальной военной операции», — отметил секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Виталий Римский.

В этот день представителям волонтёрских отрядов школ района были переданы комплекты георгиевских лент. А завершилось патриотическое мероприятие возложением цветов к подножию мемориала.