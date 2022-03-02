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Среда, 2 марта, 2022

Скопинский район получил 10 миллионов рублей на реализацию местных инициатив

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Скопинский район получил 10 миллионов рублей на реализацию местных инициатив

7info7

В этом году восемь городских и сельских поселений Скопинского района: Павелецкое,  Побединское, Шелемишевское, Полянское, Горловское, Ильинское и Успенское  обсудили и отобрали для участия в областном конкурсе по включению в программу поддержки местных инициатив девять социально-значимых проектов.

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Основная тема  заявок — благоустройство территорий и ремонт памятников воинам, павшим на полях сражений в годы Великой Отечественной войны, обустройство детской  и спортивных площадок , Парка имени 70- летия Победы в Успенском и памятника « Преподобным святым Андрею Ослябе и Александру Пересвету» в селе Вослебово в честь 500- летия основания села. Инициаторами реализации этих проектов выступили сами жители населённых пунктов, собравшие необходимую сумму для участия в региональном проекте.

Все проекты стали победителями. На реализацию этих проектов из регионального бюджета будет выделено порядка 10 млн. рублей.

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