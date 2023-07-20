Скопинский район отправил воду для бойцов СВО

Скопинский район Рязанской области отправил ещё один гуманитарный груз для бойцов, участвующих в СВО. В этот раз ребятам доставят порядка двух тонн бутилированной питьевой воды, сообщила районная администрация.

— Сбор помощи продолжается. Приём осуществляется в администрации района и поселений, учреждениях образования и культуры, — говорится в сообщении администрации.