«Скопинский маньяк» пожаловался на избившего его у дома хулигана

«Скопинский маньяк» Виктор Мохов рассказал в суде о нападении на него хулигана, а его защита возмутилась в беседе с РИА Новости, что правоохранительные органы «этого видеть не хотят и никак не реагируют».

Это заявление прозвучало в пятницу на заседании Рязанского областного суда, который рассматривал жалобу на заключение Мохова под стражу по делу об укрывательстве преступления.

«Ко мне ворвался один хулиган. Дверь была открыта. И стал наносить мне удары, избил меня», — рассказал Мохов на заседании.

По словам Мохова, хулигана прогнали жившие у него собаки. Как пояснил РИА Новости адвокат Мохова Роман Янин, нападение произошло в период его нахождения под домашним арестом с 17 по 23 августа.

«Мною было подчеркнуто, что правоохранительные органы видят только те моменты, которые им выгодны, а то, что нарушается закон в отношении Мохова, они этого видеть не хотят и никак не реагируют. И вместо того, чтобы его доставить на освидетельствование для фиксации телесных повреждений, они этот факт умалчивают», — заявил защитник.

По его словам, он использовал это в качестве довода при апелляционной жалобе, указывая, что судье первой инстанции следовало вынести частное постановление в адрес соответствующего подразделения правоохранительных органов.

Комментариями правоохранительных органов по этому инциденту РИА Новости не располагает.