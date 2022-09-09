«Скопинский маньяк» пожаловался на избившего его у дома хулигана

«Скопинский маньяк» Виктор Мохов рассказал в суде о нападении на него хулигана, а его защита возмутилась в беседе с РИА Новости, что правоохранительные органы «этого видеть не хотят и никак не реагируют».
Это заявление прозвучало в пятницу на заседании Рязанского областного суда, который рассматривал жалобу на заключение Мохова под стражу по делу об укрывательстве преступления.
По словам Мохова, хулигана прогнали жившие у него собаки. Как пояснил РИА Новости адвокат Мохова Роман Янин, нападение произошло в период его нахождения под домашним арестом с 17 по 23 августа.
По его словам, он использовал это в качестве довода при апелляционной жалобе, указывая, что судье первой инстанции следовало вынести частное постановление в адрес соответствующего подразделения правоохранительных органов.
Комментариями правоохранительных органов по этому инциденту РИА Новости не располагает.