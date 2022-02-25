Скопинские чиновники отчитались о проделанной работы в 2021 году

24 февраля состоялось очередное заседание Думы МО — Скопинский муниципальный район, на котором перед депутатами отчитались о проделанной работе за 2021 год руководители муниципалитета и администрации.

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Вячеслав Затяжных и Александр Боков представили народным избранникам результаты своей деятельности. Местные парламентарии признали её удовлетворительной и пожелали главам плодотворной работы в текущем году. Напомним, что две недели назад руководитель районной администрации отчитался перед населением. Итоги 2021-го были подведены в ходе трансляции, проходившей в социальной сети ВКонтакте. Её особенностью стал прямой диалог: жители района во время эфира задавали вопросы и тут же получали на них ответы.

В ходе заседания депутатами был утвержден отчет о работе контрольно — счетной палаты за прошедший год. Также внесены изменения в Порядок и условия предоставления в аренду муниципального имущества, в Положения о муниципальном земельном и жилищном контролях.