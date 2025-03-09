Скопинская керамика представлена на выставке в национальном центре «Россия». Об этом сообщает бренд в своей группе ВКонтакте.

Посетители выставки «Путешествие по России» могут увидеть коллекцию «Рондо» Скопинском керамики. Изделия представлены в универмаге на Краснопресненской набережной в Москве.

Национальный центр «Россия» — это площадка, на которой на постоянной основе демонстрируются экспозиции современных достижений России во всех сферах. Также в центре проводятся культурные, научные и деловые мероприятия.