Скопинцы вошли в тройку сильнейших на соревнованиях эндуро-кросс

Более 120 эндуристов из Московской, Липецкой, Тамбовской, Рязанской областей, Ярославля, Самары и Архангельска померились мастерством и мощностью движка на соревнованиях мотоциклистов по Эндуро-кроссу на кубок главы администрации Скопинского района.

Спортсменам предстояло испытать на прочность трассу протяжённостью более 7 км, проходящую через лес и имеющую на своём пути искусственные препятствия в виде брёвен, покрышек и катушек от высоковольтных проводов, а также преодолеть спуски и подъёмы различной сложности и заболоченные участки.

Особый вклад в постройку трассы и организацию мотогонок внесли Сергей Карназеев, Игорь Эленбергер, Дмитрий Проскурин, Юрий Елисеев, Владимир Кошлаков, Александр Темников, Роман Романов, Юрий Миллер и Вячеслав Адамов.

Наши спортсмены вошли в тройку сильнейших в классе «Лайт»:

1 место – Егор Штатов

2 место – Артём Белобородов

3 место – Илья Тимонин.