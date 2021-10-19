Скончался ветеран рязанского бокса Николай Осокин

Во вторник, 19 октября, на 79-м году жизни скончался ветеран рязанского бокса, судья республиканской категории Николай Николаевич Осокин. Об этом сообщает региональный минспорт.

Николай Осокин долгое время занимался тренерской деятельностью. Его воспитанники становились победителями на Всесоюзных и Всероссийских соревнованиях.

Он воспитал несколько поколений боксёров. Среди них мастера спорта и кандидаты в мастера спорта.

Коллеги Николая Николаевича с уважением называют его «Человек — эпоха рязанского бокса».