Скончался преподаватель РГАТУ имени Костычева Сергей Малюгин

В пятницу, 1 октября, в возрасте 71 года ушёл из жизни доцент кафедры строительства инженерных сооружений и механики РГАТУ имени Костычева Сергей Малюгин. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Сергей Герасимович — уроженец села Задубровье Шиловского района. Выпускник сельхозинститута в Рязани. После окончания вуза начал работать инженером строительной лаборатории Рязанского областного управления строительства. Занимал различные посты в рязанских строительных организациях.

С 1996 году Малюгин вернулся в РГАТУ уже в качестве преподавателя. Через два года защитил диссертацию, в 2001 стал доцентом. С 2014 года до последнего дня жизни работал на кафедре строительства инженерных сооружений и механики.

Похороны Сергея Малюгина пройдут 3 октября. Гражданская панихида начнётся в 10 часов во втором учебном корпусе вуза (улица Вишнёва, 35).