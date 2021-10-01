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Скончался преподаватель РГАТУ имени Костычева Сергей Малюгин

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Скончался преподаватель РГАТУ имени Костычева Сергей Малюгин

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В пятницу, 1 октября, в возрасте 71 года ушёл из жизни доцент кафедры строительства инженерных сооружений и механики РГАТУ имени Костычева Сергей Малюгин. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Сергей Герасимович — уроженец села Задубровье Шиловского района. Выпускник сельхозинститута в Рязани. После окончания вуза начал работать инженером строительной лаборатории Рязанского областного управления строительства. Занимал различные посты в рязанских строительных организациях.

С 1996 году Малюгин вернулся в РГАТУ уже в качестве преподавателя. Через два года защитил диссертацию, в 2001 стал доцентом. С 2014 года до последнего дня жизни работал на кафедре строительства инженерных сооружений и механики.

Похороны Сергея Малюгина пройдут 3 октября. Гражданская панихида начнётся в 10 часов во втором учебном корпусе вуза (улица Вишнёва, 35).

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