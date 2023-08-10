Скончался учитель Иван Зернов, проработавший в школе №55 более 40 лет

7 августа ушел из жизни учитель Иван Зернов, посвятивший работе в школе более 40 лет.

В рязанской школе №55 педагог преподавал уроки труда. «В школе его все любили и уважали за профессиональное мастерство, неконфликтный характер, доброе отношение к ученикам и коллегам», – написали выпускники разных лет в некрологе.

Бывшие ученики Ивана Зернова отмечает, что он вел исключительно здоровый образ жизни и всегда призывал своих учеников следовать его примеру.

«Главным достижением его жизни можно справедливо считать то, что учитель смог привить своим ученикам любовь к труду и доброе отношение к людям», — подчеркнули выпускники.