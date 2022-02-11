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Пятница, 11 февраля, 2022

Скончался тренер Тумской спортивной школы Валерий Куликов

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Скончался тренер Тумской спортивной школы Валерий Куликов

Александр Ильин
Фото: Министерство физической культуры и спорта Рязанской области
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10 февраля на 66 году жизни умер тренер Тумской спортивной школы Валерий Евгеньевич Куликов, сообщает Минспорт Рязанской области.

Валерий Куликов начал свою педагогическую деятельность в Скопинской спортивной школе, после работал тренером и инструктором в посёлке Крутоярский, Тумской спортивной школе. 

В 2014-2015 годах трудился в Центре зимних видов спорта Московской области. Готовил женскую сборную по лыжным гонкам к Олимпиаде в Сочи. В сентябре 2015 года вернулся в Туму, где работал до последнего дня.

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Валерий Куликов имеет звание «Отличник физической культуры и спорта РФ», награжден областными и районными грамотами, благодарностями за подготовку лыжников, развитие физической культуры и спорта.

Минспорт Рязанской области выразил соболезнования друзьям и близким покойного.

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