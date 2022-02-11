Скончался тренер Тумской спортивной школы Валерий Куликов

10 февраля на 66 году жизни умер тренер Тумской спортивной школы Валерий Евгеньевич Куликов, сообщает Минспорт Рязанской области.

Валерий Куликов начал свою педагогическую деятельность в Скопинской спортивной школе, после работал тренером и инструктором в посёлке Крутоярский, Тумской спортивной школе.

В 2014-2015 годах трудился в Центре зимних видов спорта Московской области. Готовил женскую сборную по лыжным гонкам к Олимпиаде в Сочи. В сентябре 2015 года вернулся в Туму, где работал до последнего дня.

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Валерий Куликов имеет звание «Отличник физической культуры и спорта РФ», награжден областными и районными грамотами, благодарностями за подготовку лыжников, развитие физической культуры и спорта.

Минспорт Рязанской области выразил соболезнования друзьям и близким покойного.