Умер преподаватель РГУ имени Есенина Владимир Решетов

Во вторник, 30 января, скончался доктор филологических наук, профессор кафедры литературы и журналистики РГУ имени Есенина Владимир Решетов. О смерти преподавателя сообщает группа ФРФНК ВКонтакте.

17 февраля Владимиру Григорьевичу могло бы исполниться 80 лет.

Профессором кафедры литературы и журналистики РГУ Решетов работал с 2002 года. Он много лет руководил практикой магистрантов, курсовыми и выпускными квалификационными работами, магистерскими и кандидатскими диссертациями (по специальности «Литература народов стран зарубежья»).

В 2008 году Решетов получил знак «За вклад в развитие университета».

Коллеги и студенты отмечают мудрость и интеллигентность преподавателя, его доброту.

О времени прощания станет известно позднее.