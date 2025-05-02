Скончался преподаватель-легенда РГРТУ Анатолий Агеев

2 мая стало известно о кончине Анатолия Агеева, старейшего преподавателя РГРТУ. Некролог опубликован в группе вуза ВКонтакте.

Коллеги называют Анатолия Агеева легендой университета. Он стоял у истоков создания инженерно-экономического факультета, около 10 лет работал замдекана по воспитательной работе, старшим преподавателем кафедры БЖДиЭ.

Родной факультет Анатолий Агеев не забывал и после выхода на пенсию. Часто принимал участие в патриотических встречах со студентами. Большой вклад внёс в сохранение памяти о ветеранах РГРТУ и рязанских участниках Великой Отечественной войны.

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Прощание с Анатолием Агеевым пройдёт 3 мая. Проводить педагога в последний путь можно в 12.30 в часовне Спасо-Преображенского мужского монастыря (Сысоево, 11г). Часовня находится у Богородского кладбища.

7info выражает соболезнования родным, близким и коллегам Анатолия Агеева.

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