Скончался Почётный гражданин Рязани Владимир Попов

Скончался Почетный гражданин Рязани Владимир Алексеевич Попов. Об этом 30 июля сообщила глава городской администрации Елена Сорокина.

— Город понес невосполнимую потерю… Владимир Алексеевич был настоящим Человеком. Он прожил насыщенную, интересную, непростую жизнь, — написала Сорокина.

Владимир Алексеевич был призван в армию в 1940 году, с 1941 по 1945 года служил в частях особого назначения (диверсионно-разведывательном отряде). Принимал участие в Висло-Одерской операции, участвовал в операциях по освобождению Западной Украины, Польши, Германии. Закончил войну на Эльбе. С 1944 по 1946 год — солдат 81-й гвардейской моторизованной разведывательной роты 77-й гвардейской стрелковой дивизии.

В 1947 году принят на работу в республиканскую газету «Коммунист Таджикистана». В период с 1953 по 1973 годы работал и закончил педагогический институт им. Г. Шевченко и работал на кафедре русской и зарубежной литературы этого института.

С 1973 года живет в Рязани, работал в Медицинском институте им. академика И. П. Павлова в должности доцента. В 1982 году перешел работать в РГУ, в котором преподавал до 1999 года на кафедре литературы, затем общественная работа председателем приемной комиссии в РГУ и пропагандировал поэзию Серебряного века. В. А. Попов сочетал академизм и юмор, поощрял у студентов творческий и научный поиск.

Награжден орденом «Славы» II степени, орденом «Отечественной войны 1941–1945 гг.» II степени, медалью за «Победу в ВОВ 1941–1945 гг. над Германией».

В 2021 году Попову присвоено звание Почётный гражданин города Рязани.

РИА «7 новостей» выражает соболезнования родным и близким покойного.