Скончался первый директор Музея-заповедника С. А. Есенина Владимир Астахов

21 августа на 91-м году жизни скончался Владимир Исаевич Астахов, первый директор музея-заповедника С. А. Есенина в Константинове, заслуженный работник культуры РФ. Об этом сообщил телеграм-канал музея.

Более полувека Астахов посвятил работе в Константинове и увековечению памяти Сергея Есенина.

В.И. Астахов возглавлял музей с 1970 по 1995 годы. Рождение и процветание, непростые пути решения многочисленных проблем музея-заповедника — всё это происходило на глазах Владимира Исаевича. При его непосредственном участии восстанавливались мемориальные объекты: дом родителей великого поэта, усадьба помещицы Лидии Ивановны Кашиной, церковь в честь Казанской иконы Божией Матери, Константиновская школа, где учился будущий поэт.

Владимир Астахов был автором изданий, популяризирующих жизненный и творческий путь С.А. Есенина, деятельность музея, известных далеко за пределами Рязани.

История музея-заповедника и жизнь Владимира Исаевича стали неразделимы.

