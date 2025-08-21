Четверг, 21 августа, 2025
Скончался первый директор Музея-заповедника С. А. Есенина Владимир Астахов

Алексей Самохин
Владимир Исаевич Астахов

21 августа на 91-м году жизни скончался Владимир Исаевич Астахов, первый директор музея-заповедника С. А. Есенина в Константинове, заслуженный  работник культуры РФ. Об этом сообщил телеграм-канал музея. 

Более полувека Астахов посвятил работе в Константинове и увековечению памяти Сергея Есенина. 

В.И. Астахов возглавлял музей с 1970 по 1995 годы. Рождение и процветание, непростые пути решения многочисленных проблем музея-заповедника — всё это происходило на глазах Владимира Исаевича. При его непосредственном участии восстанавливались мемориальные объекты: дом родителей великого поэта, усадьба помещицы Лидии Ивановны Кашиной, церковь в честь Казанской иконы Божией Матери, Константиновская школа, где учился будущий поэт. 

Владимир Астахов был автором изданий, популяризирующих жизненный и творческий путь С.А. Есенина, деятельность музея, известных далеко за пределами Рязани.

Совсем недавно мы опубликовали большой материал о Владимире Астахове. Он назывался: Вся жизнь — Константиново: как Владимир Астахов превратил заброшенное село в крупный музейный комплекс.

История музея-заповедника и жизнь Владимира Исаевича стали неразделимы. Он по крупицам восстанавливал мемориальный дом родителей Сергея Есенина, усадьбу помещицы Лидии Кашиной, церковь в честь Казанской иконы Божией Матери. Восстановление земской школы, где учился поэт, — тоже его заслуга.

РИА 7info выражает соболезнования родным и близким Владимира Исаевича.

