В Челябинске скончался народный артист России Николай Глазков, солист Челябинского государственного театра оперы и балета имени М. И. Глинки. Свои соболезнования выразил губернатор Челябинской области Алексей Текслер, пишет URA.ru.

«Уход из жизни Николая Григорьевича Глазкова — огромная утрата для культуры Южного Урала и всей Челябинской области. Память об этом талантливом человеке навсегда останется в наших сердцах», — отметил Текслер.

Губернатор подчеркнул, что Глазков посвятил творчеству почти сорок лет и всегда оставался верен родной области.

«Маэстро обладал великолепным тенором и щедро делился своими знаниями и сценическим опытом с учениками. Коллеги называли его „золотым голосом Южного Урала“, а преданные слушатели высоко ценили его вокальный и артистический дар», — добавил Текслер.