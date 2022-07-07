На 90-ом году жизни скончался народный артист России Михаил Каплан.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на Викторию Макарскую, жену внука Каплана. Последние десять лет артист жил в Израиле.

С 1971 года Каплан играл в Пензенском областном драматическом театре, вёл курсы сценической речи и сценического движения на театральном отделении Пензенского культурно-просветительского училища. С 2008 по 2012 год преподавал на театральном отделении Пензенского колледжа культуры и искусств.

В 1997 году ему было присвоено звание народного артиста России.