Скончался начальник Шацкого предприятия электрических и тепловых сетей Хлыстов

Ушёл из жизни начальник Шацкого предприятия электрических и тепловых сетей Юрий Хлыстов. О смерти сообщил глава администрации Шацкого района Александр Нечушкин.
Трудовая деятельность Юрия Николаевича началась после службы в армии в отделе вневедомственной охраны при Шацком РОВД. От электрика он вырос до начальника Шацкого предприятия электрических и тепловых сетей, которое возглавил в 1982 году.
Хлыстов писал стихи, вышло несколько сборников его произведений.
РИА «7 новостей» выражает соболезнования родным и близким покойного.