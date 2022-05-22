Скончался начальник Шацкого предприятия электрических и тепловых сетей Хлыстов

Ушёл из жизни начальник Шацкого предприятия электрических и тепловых сетей Юрий Хлыстов. О смерти сообщил глава администрации Шацкого района Александр Нечушкин.

Трудовая деятельность Юрия Николаевича началась после службы в армии в отделе вневедомственной охраны при Шацком РОВД. От электрика он вырос до начальника Шацкого предприятия электрических и тепловых сетей, которое возглавил в 1982 году.

— За 35 лет организация не раз меняла наименование. Неизменным оставался ее руководитель — энергичный, инициативный, требовательный и справедливый. Активная гражданская позиция, деятельное участие в общественной жизни района позволили Юрию Николаевичу на протяжении многих лет представлять интересы своих избирателей в Шацкой районной Думе, — написал Нечушкин.

Хлыстов писал стихи, вышло несколько сборников его произведений.

— В его стихах звучит гордость и уважение к прошлому, к России и родному краю, — отмечает Нечушкин.

РИА «7 новостей» выражает соболезнования родным и близким покойного.