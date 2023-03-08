Скончался миллиардер Сергей Гришин

Миллиардер Сергей Гришин скончался 6 марта, сообщает телеграм-канал Baza.

По данным источника, месяц назад бизнесмен попал в больницу с нарушением мозгового кровообращения.

Baza пишет, что Гришин продал свой особняк в Санта-Барбаре британскому принцу Гарри и его супруге Меган Маркл за 15 миллионов долларов. Также он заявлял ранее, что придумал схему с авизо в 90-х годах прошлого века. Сам Гришин говорил, что украл столько денег, что даже не может назвать точную сумму.