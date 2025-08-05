Скончался легендарный «охотник за бандами» Андрей Давыдов

В Иркутске на 55-м году жизни ушёл из жизни один из самых известных следователей региона — Андрей Геннадьевич Давыдов. О его смерти сообщает «Лента.ру».

Андрей Давыдов вошёл в историю правоохранительной системы Прибайкалья как один из наиболее результативных следователей. В 2000–2010-х годах под его руководством было раскрыто и направлено в суд несколько сотен уголовных дел, в том числе о преступлениях, вызвавших широкий общественный резонанс.

Раскрыл десятки банд

Именно благодаря Давыдову и возглавляемому им отделу по расследованию особо важных дел удалось ликвидировать более десяти крупных бандформирований, действовавших в Иркутской области. Среди них:

Братское организованное преступное сообщество, участники которого совершили более 100 убийств, в том числе — первого заместителя прокурора Братска Синицына;

Банды Пожарников, Ярцева, Устюжанина, Молоточникова, Скрипника;

Десятки других дел, в том числе связанные с коррупцией, вымогательствами и организованной преступной деятельностью.

Карьера и вклад в профессию

Андрей Давыдов родился 14 мая 1970 года в Иркутске. После службы в армии окончил Сибирский государственный университет и в 1993 году начал работать следователем прокуратуры Октябрьского района Иркутска.

В 2007 году он возглавил отдел по расследованию особо важных дел. Именно здесь концентрировались самые сложные и резонансные дела. Под его руководством удалось в значительной мере стабилизировать криминогенную обстановку в регионе: сотни преступников оказались за решёткой, в том числе — лидеры крупнейших ОПГ.

В 2011 году Давыдов перешёл в прокуратуру Иркутской области, где курировал соблюдение законодательства в сфере федеральной безопасности и противодействия экстремизму. В 2022 году он вышел на пенсию в звании старшего советника юстиции.

Учитель нового поколения

Многие ученики Давыдова сегодня занимают высокие посты в силовых структурах России — в Следственном комитете, ФСБ, Генпрокуратуре. Его называли не только профессионалом высочайшего уровня, но и наставником, который умел делиться опытом и формировать профессиональную этику молодых сотрудников.

«Андрей Геннадьевич — настоящий профессионал следствия, способный не только раскрывать самые запутанные преступления, но и обучить этому других. Всю жизнь он имел дело с похищенными миллионами, но при этом оставался скромным и честным человеком. Проживал в небольшом доме на окраине Иркутска», — рассказал один из его учеников, полковник юстиции Евгений Карчевский.