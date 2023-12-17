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Скончался кинорежиссёр Отар Иоселиани

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В возрасте 89 лет скончался кинорежиссер, народный артист Грузии, заслуженный деятель искусства Грузии Отар Иоселиани. О смерти Иоселиани сообщил Первый канал Общественного вещателя Грузии.

Смерть близкого друга сегодня ночью подтвердил РБК Юрия Рост.

Режиссёр — уроженец Тбилиси. Закончил с отличием ВГИК в 1965 году. Известность пришла к Иоселиани с выходом драмы «Листопад» в 1966 году.

В 1980 году режиссёр эмигрировал во Францию и продолжал снимать кино. Снял фильмы «И стал свет» и «Фавориты луны», получившие специальные призы жюри Венецианского кинофестиваля.

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