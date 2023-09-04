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Скончался экс-председатель Совета ветеранов спорта Альберт Чугунов

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Альберт Чугунов, фото: vk.com/minsport_62

В воскресенье, 3 сентября, скончался бывший председатель Совета ветеранов спорта Альберт Анатольевич Чугунов. Об этом сообщила пресс-служба Минспорта Рязанской области.

Альбер Чугунов с 1996 года возглавлял региональную федерацию хоккея с мячом, основал команды «Сокол», «Сизап». С 2006 года возглавлял Совет ветеранов спорта, в последние годы был заместителем председателя Совета.

В молодости Чугунов служил военным лётчиком. За 35 лет налетал 5,5 тысяч часов, совершил 9 тысяч посадок. Награждён орденом «Красной звезды».

После увольнения в запас активно занимался развитием спорта в Рязани. Стал факелоносцем Олимпиады 2014 в Сочи, имеет региональные награды.

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