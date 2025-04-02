Скончался экс-глава администрации Сасовского района Сергей Макаров

Сегодня, 2 апреля 2025 года, скончался бывший глава администрации Сасовского района, почётный гражданин района Сергей Макаров. Ему был 71 год. Об этом сообщила глава округа Евгения Рубцова на своей странице ВКонтакте.

Сергей Макаров родился в селе Устье Сасовского района. Закончил Рязанский сельскохозяйственный институт. С 1985 года занимал руководящие посты в сельскохозяйственных предприятиях. В 2013 году его назначили главой администрации Сасовского района. На этой должности он трудился до преобразования муниципалитета в округ.

«Сергей Алексеевич болел душой за родной район. Планировал продолжить работу в новом муниципалитете – Сасовском округе. К сожалению, трудовые планы пришлось отложить по состоянию здоровья», – отметила Евгения Рубцова.

Соболезнуем родным и близким Сергея Макарова.