Скончался глава Манойлинского сельского поселения Сергей Литвиненко

Во вторник, 4 апреля, в Волгоградской области ушёл из жизни Сергей Валерьевич Литвиненко. Ему было 47 лет.

Печальную новость сообщил глава Клетского муниципального района Александр Игнатченко.

Сергей Валерьевич с 2013 года дважды избирался главой Манойлинского сельского поселения и зарекомендовал себя как дисциплинированный, исполнительный, ответственный, самостоятельный, компетентный и коммуникабельный руководитель.

Александр Игнатченко отметил, что Сергей Литвиненко многое сделал для благоустройства сельского поселения. Под его контролем на территории поддерживался образцовый порядок, развивалась инфраструктура, для жителей организовывали культурный досуг.

Глава Клетского муниципального района выразил искренние соболезнования родным Сергея Валерьевича.

Александр Игнатченко: «Он был нашим коллегой и ярким профессионалом, без которого команде придётся тяжело. Его образ будет служить нам светом и ориентиром на профессиональном пути»