Скончался Герой СССР, генерал-майор ВДВ Александр Солуянов

В возрасте 69 лет скончался Герой СССР, генерал-майор Александр Солуянов. О смерти военного сообщил телеграм-канал «Герои России».

Солуянов — уроженец Оренбургской области. В 1975 году закончился военное десантное училище в Рязани. Служил в Прибалтийском военном округе, затем командовал ротой курсантов РВВДКУ, с 1980 по 1982 год командовал парашютно-десантным батальоном 104-й гвардейской воздушно-десантной дивизии в Закавказском военном округе.

Во время войны в Афганистане батальон под командованием Солуянова захватил в плен 320 моджахедов, 260 единиц оружия, 3 склада с продовольствием и боеприпасами.

Звание Героя Советского Союза получил за выполнение боевых задач в Афганистане 23 ноября 1984 года.

В карьере военного есть служба в должности начальника штаба 105-й воздушно-десантной дивизии в городе Фергана (Узбекистан).

В 1992 году Солуянову присвоено звание генерал-майора.

С марта 2004 года Солуянов был советником губернатора Рязанской области Георгия Шпака.

Умер генерал-майор 2 декабря после тяжёлой болезни.