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Происшествия

Скончался бывший председатель Рязанского облисполкома Валерий Калашников

Анастасия Мериакри

Скончался академик РАН, Почетный гражданин муниципального образования — Рыбновский муниципальный район, экс-председатель Рязанского облисполкома Валерий Калашников. Об этом сообщает Рыбновская районная Дума.

«Научный руководитель Всероссийского научно-исследовательского института коневодства, выдающийся учёный, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, автор более 600 научных трудов Валерий Калашников внёс огромный личный вклад не только в развитие российской науки, но и в развитие Рыбновского района», — отметили в публикации.

С 1972 года Валерий Калашников трудился в НИИ коневодства, с 1991 года занимал пост директора Всероссийского научно-исследовательского института коневодства. Работал на руководящих должностях первого секретаря Рыбновского райкома КПСС, секретаря Рязанского обкома КПСС, председателя Рязанского облисполкома.

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