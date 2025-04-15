Скончался бывший председатель Рязанского облисполкома Валерий Калашников

«Научный руководитель Всероссийского научно-исследовательского института коневодства, выдающийся учёный, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, автор более 600 научных трудов Валерий Калашников внёс огромный личный вклад не только в развитие российской науки, но и в развитие Рыбновского района», — отметили в публикации.