Скончался бывший председатель Рязанского облисполкома Валерий Калашников

Скончался академик РАН, Почетный гражданин муниципального образования — Рыбновский муниципальный район, экс-председатель Рязанского облисполкома Валерий Калашников. Об этом сообщает Рыбновская районная Дума.
С 1972 года Валерий Калашников трудился в НИИ коневодства, с 1991 года занимал пост директора Всероссийского научно-исследовательского института коневодства. Работал на руководящих должностях первого секретаря Рыбновского райкома КПСС, секретаря Рязанского обкома КПСС, председателя Рязанского облисполкома.