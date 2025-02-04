Скончался бывший главный архитектор Рязани Леонид Воронин 

В воскресенье, 2 февраля, на 79-м году жизни скончался бывший главный архитектор Рязани Леонид Петрович Воронин. О его смерти сообщили в Рязанской организации Союза архитекторов России.

В сообщении отмечается, что Воронин умер после продолжительной болезни.

Леонид Петрович Воронин родился 14 июня 1946 в г. Мары, Таджикская ССР. Окончил Кишинёвский инженерно-строительный институт им. С. Лазо (1971). Работал в архитектурных институтах и ведомствах СССР, включая «Туркменгорпроект», «Кишинёвгорпроект», Госстрой Молдавской ССР, Министерство строительства и архитектуры Республики Молдова. В 1993-1996 гг. занимал должность главного архитектора Рязани, затем возглавлял Управление архитектуры и градостроительства Рязанской области (1996-2002).

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Принимал участие в разработке множества проектов, среди которых жилые комплексы, административные и культурные здания, монументы. Лауреат всесоюзных и международных конкурсов по архитектуре, член Всесоюзного жюри конкурсов на лучший проект года в СССР.