Скончался бывший актёр Рязанского ТЮЗа Борис Халисов

21 июня не стало бывшего артиста Рязанского ТЮЗа Бориса Халисова. Он скончался на 83-м году жизни, передаёт telegram-канал Волгоградского музыкально-драматического театра.

Артист окончил ГИТИС, с 1962 года служил в театре, снимался в кино («Лесник», «Тихая охота»). С начала 2000-х годов играл в Московском театре художественной публицистики и театре «Русский дом», а до работы в столице в его творческой биографии были роли в Рязанском ТЮЗе, Волгоградском драмтеатре, Бугульминском драмтеатре.

– В каждой своей роли Борис Георгиевич был обаятельным, убедительным, многогранным. Будучи неравнодушным, отзывчивым человеком, он привносил в эту жизнь веру в лучшее, — пишут коллеги Халисова.

7info выражает соболезнования родным и близким покойного.