Скончался актёр Волемир Грузец, снимавшийся в сериале «Морские дьяволы»

На 85-м году жизни скончался заслуженный артист Грузинской ССР, актер Волемир Грузец, известный по сериалу «Морские дьяволы». О его смерти 17 января сообщили коллеги из Калининградского драматического театра, пишет aif.ru.

«17 января на 85-м году жизни скончался актер Волемир Грузец», — рассказали коллеги. Причины смерти артиста не уточняются. Информация о дате и месте прощания с актером будет объявлена позже.

Волемир Грузец родился 25 сентября 1940 года в Ленинграде. В 1973 году он окончил режиссерское отделение Ленинградского института культуры имени Н. Крупской. За свою карьеру он работал в различных театрах страны, включая Академический Русский драматический театр имени Горького, Театр имени Станиславского и Русский драматический театр имени А. С. Грибоедова. С 1990 года Грузец выступал в Калининградском областном драматическом театре, где исполнил более 15 ролей в спектаклях разных жанров, включая Хлестакова («Ревизор» Н. Гоголя), Виктора («Варшавская мелодия» Л. Зорина) и Сеньора Бальбоа («Деревья умирают стоя» А. Касона).

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Помимо театра, Волемир Грузец снимался в кино и стал известен благодаря ролям в таких проектах, как «Морские дьяволы — 4», «Прошлое всегда с нами», «Проделки Скапена» и «Чрезвычайный комиссар».