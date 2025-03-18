Скончались двое пострадавших в ДТП с маршруткой в Рыбновском районе

По уточненной информации, в результате ДТП на автодороге М-5 «Урал» два пассажира маршрутного такси скончались по пути в медицинское учреждение. Об этом сообщает госавтоинспекция Рязанской области.

По предварительным данным, сегодня, 18 марта 2025 года, на автомобильной дороге М-5 на территории Рыбновского района маршрутка «Рыбное-Рязань» столкнулась с грузовым автомобилем «Маз». Прокуратура Рыбновского района Рязанской области организовала проверку по факту дорожно-транспортного происшествия.

В ДТП пострадали пять пассажиров маршрутки, двое из них скончались по пути в медучреждение. Водители транспортных средств не пострадали. Несовершеннолетних среди пострадавших нет.

Реклама

В группе «M5 Ural Team» ВКонтакте появилось видео с места ДТП.