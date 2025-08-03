Скончалась врач Рязанской БСМП, заслуженный работник здравоохранения Ия Кириллова

2 августа на 88-ом году жизни скончалась врач Рязанской БСМП Ия Кириллова. Об этом сообщает «Областная Рязанская Газета».

Ия Кириллова — врач высшей категории, заслуженный работник здравоохранения. В рязанской больнице скорой медицинской помощи проработала более 50 лет. Занимала должность заведующей отделением неотложной терапии. Помимо работы в БСМП Ия Кириллова вела рубрику «Православие». С 2000 года выпускалась в газете «Вечерняя Рязань», с 2012 года – в газете «Областная Рязанская Газета».

Ия Кириллова была глубоко верующим человеком, в 2010 году она выпустила книгу «Под покровом Божией Матери» к 100-летию со дня освящения старообрядческого храма в честь Успения Божией Матери в Рязани.

Прощание с Ией Кирилловой пройдет во вторник, 5 августа, в 10:00 в Николо-Ямском храме (адрес: г. Рязань, ул. Циолковского, 8).