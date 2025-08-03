Воскресенье, 3 августа, 2025
27.5 C
Рязань
Происшествия

Скончалась врач Рязанской БСМП, заслуженный работник здравоохранения Ия Кириллова

Анастасия Мериакри

2 августа на 88-ом году жизни скончалась врач Рязанской БСМП Ия Кириллова. Об этом сообщает «Областная Рязанская Газета».

Ия Кириллова — врач высшей категории, заслуженный работник здравоохранения. В рязанской больнице скорой медицинской помощи проработала более 50 лет. Занимала должность заведующей отделением неотложной терапии. Помимо работы в БСМП Ия Кириллова вела рубрику «Православие». С 2000 года выпускалась в газете «Вечерняя Рязань», с 2012 года – в газете «Областная Рязанская Газета».

Ия Кириллова была глубоко верующим человеком, в 2010 году она выпустила книгу «Под покровом Божией Матери» к 100-летию со дня освящения старообрядческого храма в честь Успения Божией Матери в Рязани.

Прощание с Ией Кирилловой пройдет во вторник, 5 августа, в 10:00 в Николо-Ямском храме (адрес: г. Рязань, ул. Циолковского, 8).

Самые читаемые материалы

Происшествия

Угроза атаки БПЛА объявлена в Рязани ночью 2 августа

Рязанцев просят укрыться в помещениях, не подходить к окнам. 
Происшествия

Вражеские БПЛА сбиты в Рязанской области, обломки попали на предприятие

Жертв и повреждений жилых домов нет. Обломки попали на территорию предприятия, последствия устраняются.
Новости России

«Мы идем?»: Сладков задался вопросом после удара по мосту в Херсоне

Военный корреспондент Александр Сладков задался вопросом в телеграм-канале, можно...
Общество

Фейки о последствиях ночной атаки украинских БПЛА распространялись 2 августа

Бытовых пожаров за прошедшую ночь произошло не больше обычного, подробнее — в пресс-службах соответствующих ведомст
Акценты

Выплаты в России к 1 сентября: что известно

Группа депутатов Госдумы разработала законопроект об ежегодной выплате родителям школьников к 1 сентября в размере прожиточного минимума. Сумма будет выплачиваться на каждого ребёнка от 6 до 18 лет, а также на учащихся с инвалидностью до 23 лет.

Последние новости

Общество

На Солотчинском мосту через Оку в сторону Рязани собралась пробка из-за сломанной газели

Пробка в сторону города начинается от «Окской жемчужины». По информации очевидцев, причина затора — сломанная газель перед мостом.
Общество

Выплаты до 340 тысяч рублей могут получить рязанцы за привлечение граждан на службу по контракту в СВО

В Рязанской области ввели денежные выплаты за содействие в привлечении к заключению контракта о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации в целях участия в специальной военной операции.
Общество

В ходе рейда на стройплощадках Рязани двое иностранцев решили заключить контракт с ВС РФ

В ходе рейда, при поддержке территориальных правоохранительных органов, проверено 25 лиц из числа иностранных и натурализованных граждан, 2 из которых изъявил желание заключить контракт о прохождении военной службы в ВС РФ. 
Происшествия

Жительница Мордовии взяла в Рязани кредиты по поддельному паспорту на сумму более 400 тысяч рублей

В одном банке женщине одобрили кредит на 110 тысяч рублей, во втором она получила кредитную карту с лимитом 299 тысяч рублей. С момента оформления кредитов ни одного платежа по погашению не последовало. Специалисты банков связались с жительницей Ульяновской области, на чье имя были взяты кредиты, женщина утверждала, что никогда не обращалась в эти организации.
Медицина

Стресс-ЭКГ и врач-липидолог появятся в Рязанской ОКБ

В ОКБ отметили, что в дальнейшем планируется выполнение в плановом порядке стресс-ЭКГ и чрезпищеводной ЭХОКГ. Оборудование для данных процедур уже закуплено и готово к работе. В больнице появится свой врач-липидолог
Погода

Дождь с грозой, сильный ветер и туман придут в Рязанскую область 4 августа

Ветер северо-восточный, с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с. При грозе порывы ветра достигнут 17 м/с.
Спорт

Более 100 спортсменов из 12 регионов России приняли участие в мотокроссе, посвященному памяти Ивана Земнухова

В Шацке на Сборной горе 2 августа состоялся 45-й межрегиональный мотокросс, посвященный 80-летию Победы и памяти Героя Советского Союза Ивана Земнухова.
Происшествия

Дачный дом, хозпостройка и баня сгорели в Рязанской области за сутки

Примерно в 2 часа ночи поступило сообщение о пожаре в нежилом доме на улице Цветной бульвар в Рязани. На место выехали 15 человек личного состава и 6 единиц техники.