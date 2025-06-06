Скончалась старший преподаватель РИРО Нэлли Кузнецова

Ушла из жизни старший преподаватель кафедры теории и методики социально-гуманитарного образования Рязанского института развития образования Нэлли Кузнецова. Некролог опубликован в газете «Рязанские ведомости», также информация появилась на личной странице ВКонтакте.
Сообщается, что Нэлли Юрьевна боролась с тяжёлой болезнью. Похороны состоялись 6 июня.
7info выражает соболезнования родным и близким Нэлли Кузнецовой.
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