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Общество

Скончалась старший преподаватель РИРО Нэлли Кузнецова

Валерия Мединская

Ушла из жизни старший преподаватель кафедры теории и методики социально-гуманитарного образования Рязанского института развития образования Нэлли Кузнецова. Некролог опубликован в газете «Рязанские ведомости», также информация появилась на личной странице ВКонтакте.

Сообщается, что Нэлли Юрьевна боролась с тяжёлой болезнью. Похороны состоялись 6 июня.

7info выражает соболезнования родным и близким Нэлли Кузнецовой.

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