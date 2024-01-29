Понедельник, 29 января, 2024
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Скончалась руководитель Смоленской сельхозакадемии Екатерина Сергунина

7info
Екатерина Геннадьевна Сергунина, фото: vk.com/clubsgsha
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Ушла из жизни Екатерина Геннадьевна Сергунина — руководитель Смоленской сельхозакадемии. Об этом сообщил в телеграм-канале глава города Александр Новиков

По словам мэра, Екатерина Геннадьевна ушла из жизни на пике своих сил и способностей. Он выразил соболезнования родным и близким покойной.

На официальной странице учебного заведения ВКонтакте сообщается, что Сергунина умерла 28 января на 46-м году жизни.

— Екатерина Геннадьевна Сергунина зарекомендовала себя как ответственный руководитель, партийный деятель, чуткий и отзывчивый человек, — говорится в некрологе.

Прощание и отпевание пройдёт 30 января с 9.00 до 11.30 в Успенском Соборе. Похоронят Сергунину на кладбище населённого пункта Кардымово.

Все мероприятия, запланированные в Академии до 12 февраля 2024 года, отменены. Занятия проходят по расписанию. 

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