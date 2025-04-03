Скончалась руководитель Института Петра Великого Инна Свидерская

Петербургское культурное сообщество понесло тяжелую утрату. Ушла из жизни руководитель Института Петра Великого Инна Феликсовна Свидерская.

Соболезнования выразил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

— Выражаю искренние соболезнования ее родным, близким, друзьям и коллегам. Яркий и разносторонний человек, талантливый организатор, она посвятила свою жизнь сохранению наследия Петра Первого и стала инициатором множества значимых проектов, — цитирует губернатора пресс-служба администрации.

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Инна Феликсовна стояла у истоков создания Института Петра Великого. Благодаря ее усилиям ежегодно проводились Международные Петровские конгрессы, объединяющие историков, музейных работников и деятелей культуры из России и многих других стран.

Ее опыт и глубокие знания сыграли ключевую роль в организации масштабной программы, приуроченной к 350-летию со дня рождения Петра Первого.

Благодаря Инне Феликсовне мы глубже узнали о Петре Первом, его эпохе и истории нашего Отечества. Ее вклад в изучение и популяризацию исторического наследия невозможно переоценить.