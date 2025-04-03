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Новости России

Скончалась руководитель Института Петра Великого Инна Свидерская

Алексей Самохин

Петербургское культурное сообщество понесло тяжелую утрату. Ушла из жизни руководитель Института Петра Великого Инна Феликсовна Свидерская.

Соболезнования выразил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

— Выражаю искренние соболезнования ее родным, близким, друзьям и коллегам. Яркий и разносторонний человек, талантливый организатор, она посвятила свою жизнь сохранению наследия Петра Первого и стала инициатором множества значимых проектов, — цитирует губернатора пресс-служба администрации.

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Инна Феликсовна стояла у истоков создания Института Петра Великого. Благодаря ее усилиям ежегодно проводились Международные Петровские конгрессы, объединяющие историков, музейных работников и деятелей культуры из России и многих других стран.

Ее опыт и глубокие знания сыграли ключевую роль в организации масштабной программы, приуроченной к 350-летию со дня рождения Петра Первого.

Благодаря Инне Феликсовне мы глубже узнали о Петре Первом, его эпохе и истории нашего Отечества. Ее вклад в изучение и популяризацию исторического наследия невозможно переоценить.

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