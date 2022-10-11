Скончалась режиссёр Клепиковского театра Людмила Степашкина

7 октября ушла из жизни Людмила Константиновна Степашкина, заслуженный работник культуры России, бывший режиссёр Клепиковского народного театра. Об этом сообщает издательство «Пресса».

Людмила Степашкина за 33 сезона поставила 55 спектаклей и воспитала несколько поколений артистов. Народный театр был известен в Рязанской области, были и гастроли за пределами региона. Клепиковцы ждали каждую премьеру с нетерпением. Репертуар народного театра состояли из классических и современных пьес.

Клепиковцы скорбят в связи с уходом из жизни Людмилы Степашкиной и выражают соболезнования родным и близким режиссёра.

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