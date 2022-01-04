Скончалась председатель Октябрьского совета ветеранов Валентина Грачёва

Ушла из жизни председатель совета ветеранов Октябрьского района Рязани Валентина Грачёва. Об этом 4 января сообщила пресс-служба горадминистрации.

Валентина Александровна родилась 16 июля 1956 года в селе Чёрная Слобода Шацкого района.

Работала товароведом промышленных товаров, затем начальником торгового отдела ООО «Смешторг» в Шацком районе. В 1987 году была переведена на должность директора Шацкого хлебокомбината. С 2006 по 2013 годы занимала должность начальника отдела аренды и имущества в ГНУ ВНИИМС.

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С 2016 года Валентина Грачёва на общественных началах занимала должность председателя совета ветеранов.

– Валентина Александровна была добрым, мудрым, понимающим человеком, готовым делиться своим опытом с другими, – говорится в сообщении мэрии.

Редакция 7info выражает соболезнования родным, близким и коллегам покойной.

