Скончалась председатель Октябрьского совета ветеранов Валентина Грачёва

Ушла из жизни председатель совета ветеранов Октябрьского района Рязани Валентина Грачёва. Об этом 4 января сообщила пресс-служба горадминистрации.
Валентина Александровна родилась 16 июля 1956 года в селе Чёрная Слобода Шацкого района.
Работала товароведом промышленных товаров, затем начальником торгового отдела ООО «Смешторг» в Шацком районе. В 1987 году была переведена на должность директора Шацкого хлебокомбината. С 2006 по 2013 годы занимала должность начальника отдела аренды и имущества в ГНУ ВНИИМС.
С 2016 года Валентина Грачёва на общественных началах занимала должность председателя совета ветеранов.
Редакция 7info выражает соболезнования родным, близким и коллегам покойной.