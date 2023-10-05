Скончалась Народная артистка России Наталья Королёва

В возрасте 75 лет скончалась народная артистка России Наталия Васильевна Королёва. О смерти коллеги сообщила пресс-служба Иркутского академического драматического театра им. Н. П. Охлопкова.

Королёва скончалась 3 октября. По информации на сайте театра, актриса скончалась «на пике активной творческой жизни, на вершине признания, накануне предстоящих гастролей в Забайкалье».

— В охлопковских стенах тихой глубокой болью охвачены не только коллеги и партнёры артистки, лишились близкого человека друзья, осиротели ученики, охвачены горем родные, которым выпало счастье делить с этой исключительной женщиной судьбу, общие радости и невзгоды, — говорится в сообщении.

Проститься с артисткой можно будет 7 октября. С 10 до 11 часов пройдёт отпевание в Михаило-Архангельской Харлампиевской церкви, с 11.30 до 12.30 — прощание продолжится в театре.