Скончалась мать рязанца Сергея Захарова, погибшего в ДТП с Ефремовым

Умерла Мария Захарова, мать рязанского водителя Сергея Захарова, который погиб в аварии с актёром Михаилом Ефремовым на Смоленской площади Москвы, сообщают «Известия», ссылаясь на адвоката Александра Добровинского.

«Хочу выразить искренние соболезнования семье Захаровых, и, если нужна будет помощь, я буду рад помочь. Смерть близкого человека — это, конечно, самое страшное, что может случиться», — сказал Добровинский.

Мария Захарова проживала в селе Кузьминском под Рязанью. Там же был похоронен её сын.

Напомним, смертельное ДТП случилось 8 июня 2020 года. Автомобиль Ефремова врезался в «Ладу», где находился рязанец.

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Суд приговорил актёра к 8 годам лишения свободы и штрафу. Позже срок снизили до 7,5 лет.