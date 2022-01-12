Скончалась мать рязанца Сергея Захарова, погибшего в ДТП с Ефремовым

Умерла Мария Захарова, мать рязанского водителя Сергея Захарова, который погиб в аварии с актёром Михаилом Ефремовым на Смоленской площади Москвы, сообщают «Известия», ссылаясь на адвоката Александра Добровинского.
Мария Захарова проживала в селе Кузьминском под Рязанью. Там же был похоронен её сын.
Напомним, смертельное ДТП случилось 8 июня 2020 года. Автомобиль Ефремова врезался в «Ладу», где находился рязанец.
Суд приговорил актёра к 8 годам лишения свободы и штрафу. Позже срок снизили до 7,5 лет.