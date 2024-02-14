На главнуюНовости РязаниНовости Касимова 14.02.2024 18:08 Скончалась экскурсовод Касимовского краеведческого музея Татьяна Пронина 7info 2 Фото: группа Касимовского историко-культурного музея-заповедника 13 февраля из жизни ушла экскурсовод Касимовского историко-культурного музея-заповедника Татьяна Пронина. О смерти сообщила группа музея ВКонтакте. Пронина начала работу в краеведческом музее в 1970-х годах и посвятила этому делу почти 40 лет. Под руководством Татьяны Александровны было реализовано много значимых проектов, которые вывели музейную деятельность в Касимове на принципиально новый уровень. Многие касимовцы знали ее как «Музейщика с большой буквы», как человека, преданного своей работе, умевшего увлечь историей нашего города, — написали об экскурсоводе коллеги. Прощание с Татьяной Прониной состоится 15 февраля в 9:30 в Никольском храме. Появилась информация об ударе по построению пехоты ВСУ в Селидово Жительница Авдеевки пришла пешком в Донецк через линию фронта Стала известна предварительная причина смерти студента-активиста Брысина в Рязани Сретение Господне: традиции, запреты и приметы православного праздника 15 февраля СМИ: на Украине начали зачистку в ВСУ после удара по Селидово Беременная Ольга Дибцева показала новые фото Проживающих в общежитии студентов РГУ обязали сдавать холодильники На пожаре в Касимове пострадала пожилая женщина