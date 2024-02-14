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Скончалась экскурсовод Касимовского краеведческого музея Татьяна Пронина

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Фото: группа Касимовского историко-культурного музея-заповедника
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13 февраля из жизни ушла экскурсовод Касимовского историко-культурного музея-заповедника Татьяна Пронина. О смерти сообщила группа музея ВКонтакте.

Пронина начала работу в краеведческом музее в 1970-х годах и посвятила этому делу почти 40 лет.

Под руководством Татьяны Александровны было реализовано много значимых проектов, которые вывели музейную деятельность в Касимове на принципиально новый уровень. Многие касимовцы знали ее как «Музейщика с большой буквы», как человека, преданного своей работе, умевшего увлечь историей нашего города, — написали об экскурсоводе коллеги.

Прощание с Татьяной Прониной состоится 15 февраля в 9:30 в Никольском храме.

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