Скончалась экскурсовод Касимовского краеведческого музея Татьяна Пронина

13 февраля из жизни ушла экскурсовод Касимовского историко-культурного музея-заповедника Татьяна Пронина. О смерти сообщила группа музея ВКонтакте.

Пронина начала работу в краеведческом музее в 1970-х годах и посвятила этому делу почти 40 лет.

Под руководством Татьяны Александровны было реализовано много значимых проектов, которые вывели музейную деятельность в Касимове на принципиально новый уровень. Многие касимовцы знали ее как «Музейщика с большой буквы», как человека, преданного своей работе, умевшего увлечь историей нашего города, — написали об экскурсоводе коллеги.

Прощание с Татьяной Прониной состоится 15 февраля в 9:30 в Никольском храме.